Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

Pod názvom Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre vyšla prednedávnom kniha, ktorá rozsiahlo sumarizuje negatívny pohľad na židov v citátoch, článkoch a próze slovenských národných dejateľov. Kniha má pritom charakter zbierky judaík (zmienok o židoch), ktorá sa podobá na prácu Juraja Alnera Slovenské pohľady na Židov alebo Židia v Slovenských pohľadoch . Okrem samotných judaík však obsahuje aj recenzie vybraných diel slovenských klasikov, v ktorých sa nachádza židovská tematika.

Autor knihy čerpal z pozoruhodného množstva zdrojov a okrem zbytočne moralizujúceho predhovoru pridáva k jednotlivým citátom už iba doplňujúce faktické údaje. Obrazovým obohateným knihy sú ukážky dobových karikatúr židov zo satirického časopisu Černokňažník .

Kritické zobrazenie židov je v období 17. až 19. storočia viditeľné nielen v slovenskej literatúre, ale v rôznej miere aj v celej európskej literatúre. Slovenskí spisovatelia a publicisti vtedy vnímali židov ako príčinu mnohých nešťastí (úžera, maďarizácia, protikresťanské postoje), preto reflektovali pôsobenie židov vo svojich dielach v dosť kritickom duchu a práve to sa snažil autor v neskreslenej podobe zachovať v predmetnej práci.

Ako najzaujímavejšiu považujem tretiu časť knihy, ktorá obsahuje príklady prozaických diel, kde vystupuje negatívna literárna postava žida. Tieto diela do istej miery poodhaľujú dôvody antipatie slovenskej spoločnosti voči pôsobeniu židov.

Zaujímavý je napríklad román Krčmársky kráľ od Martina Rázusa, v ktorom sa nachádza rozhovor židovského úžerníka Náthana a mladej židovky, ktorá mu vyčíta jeho bezohľadnosť k zadlženým sedliakom. Táto mladá židovka položí svojmu súkmeňovcovi doslova prorockú otázku, ktorou sa pýta, aká budúcnosť čaká na židov, ak ich raz kvôli takejto bezohľadnosti ľudia znenávidia?

Osobne som toho názoru, že skúmanie zobrazenia židov v literatúre a publicistike by nemalo byť nejakou tabuizovanou témou. Ľudia musia mať možnosť oboznámiť sa so všetkými pohľadmi vtedajšej doby, a preto sa nemôže sťať, že sa niektoré diela našich významných spisovateľov nedávajú do popredia len preto, že v nich majú židovské postavy negatívne vlastnosti. Prvé komplexné zhrnutie „kritického zobrazenia židov v staršej slovenskej literatúre“ je preto skutočne hodné prečítania.